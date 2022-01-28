Cinsel istismar sanığı uzman çavuş, ilk duruşmada tahliye edildi

Van'da, lise öğrencisi iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ekim 2021'de tutuklanan uzman çavuş Talip Korcan, "çelişkili tanık beyanları" gerekçe gösterilerek ilk duruşmada tahliye edildi.

Van’da 25 Ekim 2021'de lise öğrencisi iki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismarda bulunma” suçlarından tutuklanan uzman çavuş Talip Korcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Korcan hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla ilgili “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi, sadece “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, davanın ilk duruşması dün Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gecikmeli yapıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya sanık Korcan, tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Sanık uzman çavuş, savunmasında kız çocuğunu eve götürdüğünü ancak herhangi bir istismarda bulunmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Daha sonra mağdur çocuğun ifadesi alındı. Bu sırada Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’na bağlı avukatların talebiyle gazeteciler salondan çıkarıldı.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, çelişkili tanık beyanlarını gerekçe göstererek Uzman Çavuş Korcan’ın tahliyesine karar verdi.