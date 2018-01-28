Cinsel istismar sanığı öğretmene beraat gerekçesi; Öğrenciler yanlış algılamış olabilir

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, 2016 yılında, 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hakkında 72 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen F.Ö.\'nün beraatine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanık F.Ö.\'nün eylemlerinin öğrenciler tarafından yanlış algılanabilecek davranışlar ve fiziki temaslar olduğu, sanığın söz konusu eylemleri cinsel nedenle yaptığına dair delil bulunmadığı ifade edildi.

Lice\'de bir okulda Fen ve Teknoloji öğretmeni olan F.Ö. (37), 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2016 günü gözaltına alındı. Öğrencilerin olayı rehber öğretmene anlatması üzerine gözaltına alınan F.Ö.. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrencilerden iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olan ve başka bir ile tayin edilen F.Ö. hakkında, 6 kız öğrenciye karşı \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçunu işlediği iddiasıyla 72 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin 2014-16 yıllarında ders sırasında \'cinsel arzularını tatmin etmek\' için birden fazla kez öğrencilere dokunduğu, elbiselerinin içine elini soktuğu ve sarıldığı belirtilen iddianamede, mağdurların cinsel istismarı doğruladıkları ifade edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI, BAKANLIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

İddianamenin kabulünün ardından F.Ö.\'nün yargılanması Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Duruşmaya Adana\'dan SEGBİS sistemi ile katılan sanık F.Ö., suçlamaları reddederek, kendisinin mağdur olduğunu söyledi. Mağdur çocukların olayı ilk anlattıkları kadın öğretmen F.K. ise, duruşmada tanık olarak verdiği ifadede, F.Ö.\'nün daha önce birkaç kez kendisine de dokunduğunu belirtti.

4 Ekim 2016 günü yapılan duruşmada ara kararı açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, müdahil olduğu davada sanık F.Ö.\'nün tutuklanmasını istedi. 2017 yılının Şubat ayında esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, mağdurların yargılama sırasında istikrarlı beyanlarda bulunduğunu ve tanık olarak dinlenen öğretmenlerin ifadelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, sanık F.Ö.\'nün 6 öğrenciye karşı \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 27 yıldan 72 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık F.Ö.\'nün suçu işlediğini gösterir somut delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmetti. Gözaltında kaldığı süre nedeniyle maddi ve manevi zararını devletten isteyebileceğini sanığa bildiren mahkeme, 3 bin 960 lira avukatlık ücretinin de hazineden alınarak F.Ö.\'ye verilmesine karar verdi.

YANLIŞ ALGILANABİLECEK DAVRANIŞLAR VE FİZİKİ TEMASLAR

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, ceza muhakemesinin temel prensiplerinden birinin \'şüpheden sanık yararlanır\' ilkesi olduğunu belirterek, mağdur beyanlarında geçen eylemlerin öğrenciler tarafından yanlış algılanabilecek davranışlar ve fiziki temaslar olduğunu kaydetti. Sanığın belirtilen eylemleri cinsel amaçla yaptığına dair somut maddi delil bulunmadığı kaydedilen kararda, bu iddiaları doğrulayacak nitelikte yeterli bilgi, belge ve kanıt olmadığı ifade edildi. Tanık olarak ifade veren bir öğrencinin, mağdurların öğretmene iftira attığını söylediği belirtilen kararda, bazı tanık ifadelerinin sanığın lehine olduğu kaydedildi. Mağdur öğrencilerin aynı sınıf öğrencisi olup, grup halinde hareket ettikleri belirtilen kararda, \"Daha önce de sınıf düzeni ve dersler ile ilgili sorunlar yaşadıklarının diğer tanık öğretmen beyanları ile de sabit olduğu, mağdur beyanları dışında atılı suçları ispatlayacak somut delil olmadığı, mağdur beyanlarında belirtilen davranışların da belirtildiği gibi yanlış algılanabilecek ve cinsel amaçlı olduğu ispat edilemeyen eylemler olduğu göz önüne alınarak beraat kararı verilmiştir\" denildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sanık F.Ö.\'nün beraat ettirilmesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yaptı.