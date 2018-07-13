Cinsel istismar sanığı, indirim alamayınca ceketini fırlattı: Takım elbise giydik, yine ceza aldık!

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında dava açılan sanık, mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamayınca takım elbisesinin ceketini çıkartıp yere fırlatarak "Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık" dedi.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaşandı. İddialara göre, M.E.T., bir süredir görüştüğü ve evlilik vaat ettiği Z.N.Ç.’ye cinsel istismarda bulundu. Ayrıca Z.N.Ç.’nin çıplak videolarını da çekerek şantaj ve tehdit ettiği iddia edilen M.E.T. tutuklandı. Hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan M.E.T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, M.E.T.’yi cinsel saldırı suçundan 12 yıl, şantaj suçundan 1 yıl 3 ay ve 120 gün de adli para cezası, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl, tehdit suçundan 7 ay 15 gün, kasten yaralama suçu iki kez işlendiğinden 4 bin 800 TL idari para cezası, hakaret suçundan da 2 bin 100 TL idari para cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen M.E.T., duruşma salonundan çıkartılırken, “Takım elbiseyle gelmeme rağmen, takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık” diyerek takım elbisenin ceketini çıkartıp yere fırlattı.