Cinsel istismar sanığı "22 yaşında gösteriyordu" dedi, serbest bırakıldı!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaklaşık 2.5 ay önce çalıştıkları otelde tatil yapan 17 yaşındaki Alman kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan animatörler tahliye edildi. İstismar sanığı, "18 yaşından küçük olabileceği aklıma gelmedi zaten, 21- 22 yaşlarında gösteriyordu" diyerek kendini savundu.

DHA'da yer alan habere göre, Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu C.H., geçen 17 Eylül akşam otelin animatörlerinden 24 yaşındaki S.B. ile Side Mahallesi'ndeki bir diskoya eğlenmeye gitti. Bir süre birlikte eğlenen ikili sabaha karşı S.B.'nin kaldığı lojmana gitti. Aynı gün lojmandan ayrılıp otele gelen C.H., bir süre sonra ailesiyle Çolaklı Jandarma Karakolu'na giderek animasyon şefi S.B. ve aynı otelin animasyon müdürü 38 yaşındaki H.B.'nin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Şikâyet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan S.B. ve H.B., tutuklandı.

"Hâkim karşısına çıktılar"

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan haklarında dava açılan S.B. ve H.B. hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra sanık avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi ve Antalya Barosu'nun görevlendirdiği avukat katıldı. Mahkeme heyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Antalya Barosu'nun duruşmaya müdahil olması talebini kabul etti. Duruşmaya müşteki C.H. ve ailesi katılmadı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler C.H. ile aşırı alkollüyken rızası olmadan zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

"18 yaşından büyüklerin bilekliğini takıyordu"

Otelde animasyon şefi olarak çalıştığını söyleyen S.B., C.H. ile zorla cinsel ilişkiye girmesinin söz konusu olmadığını iddia ederek, "O gece otelimizin turistlere yönelik Side'de bulunan bir mekanda disko turu vardı. Otelimizde kalan turistlerden 18 yaşından büyükler ve küçüklerin bileklikleri farklıdır. Disko turlarına 18 yaşından küçükler katılamaz. C.H., benimle diskoya gelmek istedi. Ben de kolundaki 18 yaşından büyüklerin taktığı bilekliği gördüm. 18 yaşından küçük olabileceği aklıma gelmedi zaten, 21- 22 yaşlarında gösteriyordu" dedi.

"Cinsel ilişkiye girdiklerini görmedim"

Lojmana geldiklerini ve otururken gelen sesler üzerine kapıyı açtığında karşı odada kalan H.B.'yi gördüğünü ve biraz konuştuklarını kaydeden S.B., şöyle dedi:

"Bu sırada C.H. elinde viski bardağıyla yanımıza geldi. H.'yi içeri çekti. Oturduk. Bir süre sonra C.H., H.B.'nin kucağına oturdu. Ben bu duruma bozuldum. Öpüştüklerini gördüm. Bu sırada cep telefonumu arabada unuttuğumu anladım. Arabadan telefonumu almaya gittim. Arabadayken telefonuma gelen mesajlara baktım ve yaklaşık 40- 45 dakika sonra yukarı çıktım. Onların cinsel ilişkiye girdiklerini görmedim. Daha sonra C.H.'yi otele bıraktım."

C.H.'nin sarhoş olmadığını ve 24- 25 yaşlarında gösterdiğini söyleyen H.B. ise "Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanıklar tahliye edildi

Savcı, suçun vasfı ve mahiyetinin değişme ihtimali ve sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, S.B. ve H.B.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.