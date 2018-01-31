T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinsel istismar sanığı: 14 yaşında olduğunu bilmiyordum

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı S

31 Ocak 2018 17:00

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı S.K.\'yı (14) İstanbul\'a kaçırıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Nihat A. (21), küçük kızın sosyal medya hesabında yaşını 17 olarak yazdığını, ilişkiye girdikten sonra gerçek yaşını öğrendiğini ileri sürdü.
Olay, geçen ağustos ayında meydana geldi. Oğuzduruk köyünde oturan S.K. ile aşçılık yapan Nihat A., sosyal medya üzerinden tanıştı. Nihat A., S.K.\'yı İstanbul’a kaçırarak, iddiaya göre, İstanbul\'daki bir otelde cinsel istismarda bulundu. Nihat A. ve S.K., daha sonra Bolu\'ya geldi. Olayın duyulmasının ardından S.K.\'nın babası E.K., Nihat A.\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Nihat A., mahkeme tarafından tutuklandı. Nihat A. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tutuklu sanık Nihat A.\'nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. İlk kez görülen duruşmaya Nihat A., mağdur S.K. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Nihat A., ifadesinde, S.K.\'nın 14 yaşında olduğunu bilmediğini öne sürerek, \"Sevgilim S.K.\'nın 14 yaşında olduğu bilmiyordum. Facebook sayfasında sevgilimin yaşı 17 yazıyordu. Her gün birbirimizle yazışıyorduk. Birbirimize aşık olmuştuk. Bu aşkı perçinlemek için evlenme kararı aldık ve ailemle birlikte sevgilimi istemeye gittik; ama ailesi vermedi. Biz de çareyi kaçmakta bulduk. Bir gece İstanbul\'da kaldık ve burada ilişkiye girdik. İlişkiye girdikten sonra sevgilimin 14 yaşında olduğunu öğrendim. Sabah da onu evine götürüp, bıraktım. Ne olursa olsun ben, S.K.\'yı çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Ailesi izin verirse hemen askere gideceğim. Önce tahliye ve beraatimi sonra da nikah kıymak istiyorum\" diye konuştu. 
ŞİKAYETÇİ OLMADI, \'BİLEREK KAÇTIM\' DEDİ
Mağdur S.K. ise Nihat A.\'dan şikayetçi olmadığını belirterek, \"Ben de sevgilim Nihat\'ı çok seviyorum. Bilerek, kendisiyle kaçtım. Tek yanlışım, Facebook sayfasında yaşımı 17 olarak göstermek. İlişki sonrası sevgilime gerçek yaşımı söyleyince, beni evime götürdü. Kendimi evlenme yaşında, olgun birisi olarak hissediyorum\" dedi. 
BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU
S.K.\'nın babası E.K. ise Nihat A.\'dan şikayetçi ve davacı olduklarını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatı da Nihat A.\'dan şikayetçi ve davacı olduğunu belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Nihat A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUNihatOlayOğuzdurukBoluOlayınGözaltınaTutukluBolu Ağır Ceza MahkemesiFacebookHerBirbirimizeBuBizBirSabahNeAilesiOLMADIKAÇTIM DEDİ MağdurBilerekTekKendimiOLDU SDuruşmaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24