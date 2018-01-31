Cinsel istismar sanığı: 14 yaşında olduğunu bilmiyordum

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı S.K.\'yı (14) İstanbul\'a kaçırıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Nihat A. (21), küçük kızın sosyal medya hesabında yaşını 17 olarak yazdığını, ilişkiye girdikten sonra gerçek yaşını öğrendiğini ileri sürdü.

Olay, geçen ağustos ayında meydana geldi. Oğuzduruk köyünde oturan S.K. ile aşçılık yapan Nihat A., sosyal medya üzerinden tanıştı. Nihat A., S.K.\'yı İstanbul’a kaçırarak, iddiaya göre, İstanbul\'daki bir otelde cinsel istismarda bulundu. Nihat A. ve S.K., daha sonra Bolu\'ya geldi. Olayın duyulmasının ardından S.K.\'nın babası E.K., Nihat A.\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Nihat A., mahkeme tarafından tutuklandı. Nihat A. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Nihat A.\'nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. İlk kez görülen duruşmaya Nihat A., mağdur S.K. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Nihat A., ifadesinde, S.K.\'nın 14 yaşında olduğunu bilmediğini öne sürerek, \"Sevgilim S.K.\'nın 14 yaşında olduğu bilmiyordum. Facebook sayfasında sevgilimin yaşı 17 yazıyordu. Her gün birbirimizle yazışıyorduk. Birbirimize aşık olmuştuk. Bu aşkı perçinlemek için evlenme kararı aldık ve ailemle birlikte sevgilimi istemeye gittik; ama ailesi vermedi. Biz de çareyi kaçmakta bulduk. Bir gece İstanbul\'da kaldık ve burada ilişkiye girdik. İlişkiye girdikten sonra sevgilimin 14 yaşında olduğunu öğrendim. Sabah da onu evine götürüp, bıraktım. Ne olursa olsun ben, S.K.\'yı çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Ailesi izin verirse hemen askere gideceğim. Önce tahliye ve beraatimi sonra da nikah kıymak istiyorum\" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, \'BİLEREK KAÇTIM\' DEDİ

Mağdur S.K. ise Nihat A.\'dan şikayetçi olmadığını belirterek, \"Ben de sevgilim Nihat\'ı çok seviyorum. Bilerek, kendisiyle kaçtım. Tek yanlışım, Facebook sayfasında yaşımı 17 olarak göstermek. İlişki sonrası sevgilime gerçek yaşımı söyleyince, beni evime götürdü. Kendimi evlenme yaşında, olgun birisi olarak hissediyorum\" dedi.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

S.K.\'nın babası E.K. ise Nihat A.\'dan şikayetçi ve davacı olduklarını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatı da Nihat A.\'dan şikayetçi ve davacı olduğunu belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nihat A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.