"Cinsel istismar önergesi geldiğinden beri Aleyna Tilki için kıyamet koparanlara bakıyorum, tıs yok"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemenin komisyona geri çekilmesiyle ilgili olarak "AKP’nin suçluların bir bölümüne af getiren önergesi ortaya çıktığından beri Aleyna Tilki için kıyametler koparanlara bakıyorum, tıs yok. Hatırlarsınız, 16 yaşındaki Aleyna Tilki, barlarda sahneye çıkıyor diye doğru bir uyarı görevi yerine getirmişlerdi" görüşünü savundu.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "O çocuklara devlet baksın o adamlar değil" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifini komisyona geri çekti.

Yıldırım, bunun iddia edildiği gibi tecavüzcüye af olmadığını söyledi ve “Bu kanayan bir yaradır, görmek lazım” dedi.



Ben de Başbakan gibi söylüyorum: “Bu kanayan bir yaradır, görmek lazım. Bu ülkede çocuk yaşta kızlar zorla evlendiriliyor, buna engel olmak lazım.”



10 yılda 483 bin kız çocuğu evlendirildi.



15–17 yaş arası doğum yapan kız çocuklarının sayısı 17 bin 789. 15 yaşın altında 244 kız çocuğu doğum yaptı.



Kanayan yara budur, çocuklarla bir şekilde evlenip onlara tecavüz edenlerin hapse girmesi değil.



Başbakan diyor ki:



“Erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri, rıza olsa bile kanunen yasak. Suç.”



Ben diyorum ki çocuk yaşta bir kızın rızası olup olmadığını soran kim?



Onu kendi malı gibi gören ailesi mi? O çocuk, o soruya nasıl yanıt verebilir, Başbakan hangi dünyada yaşıyor?



Şimdi bu teklif komisyona geri çekildi. Başbakan, önerileri de alıp yasayı ona göre yazmaktan söz ediyor.



Farkında değil ki temel olarak ayrıldığımız yer tam da burası:



Biz yaşı kaç olursa olsun, ister zorla, ister ailesinin rızasıyla evlendirilsin, bir çocukla evlenen kişinin suçlu olduğunu, cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz.



AKP zihniyeti ise bu anormal duruma kılıf bulma derdinde. Yok hem çocuklar hem de anneleri mağdur olmuş vs.



Anneler ve çocuklar mağdur oldularsa, bu devlet onları gerektiği gibi korumadığı ve sonra da gerektiği gibi bakmadığı için mağdur oluyor.



Devlet sorumluluğunu yerine getirmediği için, neden bu suçluları sokağa salmak istiyorsunuz?

Aleyna Tilki evlenseydi

Baştan söyleyeyim: Çocukların, içkili mekânlarda sahneye çıkmasını doğru bulmuyorum, yasak olması gerektiğini savunuyorum.



AKP’nin suçluların bir bölümüne af getiren önergesi ortaya çıktığından beri Aleyna Tilki için kıyametler koparanlara bakıyorum, tıs yok.



Hatırlarsınız, 16 yaşındaki Aleyna Tilki, barlarda sahneye çıkıyor diye doğru bir uyarı görevi yerine getirmişlerdi.



Bunun üzerine Valilik, mevcut kanunları hatırlamış ve Aleyna Tilki’nin içkili barlarda sahneye çıkmasını yasaklamıştı.



O gün bunun için ortalığı birbirine katanlar, teklif sırf AKP hükümetinden geldi diye seslerini çıkarmıyorlar.



Belli ki reşit olmayan bir kız çocuğunun şarkı söylemesine karşılar ama kendinden büyük adamlarla evlendirilip tecavüze uğramasına itirazları yok.



Ne tuhaf bir ahlak anlayışı!