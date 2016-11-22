'Cinsel istismar' önergesi bugün TBMM'de görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda "bazı cinsel istismar suçlarına af getirmekle" eleştirilen, AKP'nin gündeme getirdiği tartışmalı önerge bugün görüşülecek.

Muhalefet ve kadın sivil toplum örgütleri, çocuğa yönelik istismarı düzenleyen maddeye getirilen ek geçici maddenin, reşit olmadan evlendirilen kız çocuklarının "tecavüzcüsüyle evlendirilmesi" anlamına geldiğini söylüyor.

Ayrıca, 16 Kasım 2016'ya kadarki suçları düzenleyecek olan ve cezaevinde bulunan yaklaşık 4 bin hükümlünün salıverilmesini beraberinde getirecek olan ek geçici maddenin "af niteliğinde" olduğunu belirtiyorlar.

Hükümet ise geçen hafta Perşembe gününden bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alan düzenleme ile ilgili geri adım atmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hükümet istismar yasası eleştirilerini dikkate almalı" dedi.

Düzenlemenin, çocuk yaşta evlenmiş çiftlerden, kamu davası ile cezaevine girmiş erkeğin salıverilmesini öngördüğünü, istismar ve tecavüz suçlarını kapsamadığını belirtiyor.

CHP konuyla ilgili yeni bir önerge sunmayacağını belirtti. Saat 17.00'de yapılması beklenen oylamada bu düzenleme yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıklayan CHP, bunun bir af düzenlemesi anlamına geldiğini söylüyor.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada "Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca yöneliktir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır, kapsamayacaktır. Bu aynı zamanda bir af değil, düzenlemedir. Eğer MHP ya da CHP'nin önerileri varsa bunları da dinlemeye hazırız. Yeni bir şey konuşulması için yeni bir teklif verilmesi gerekir" dedi.

AKP'nin getirdiği ek madde, çocuğa yönelik istismar suçlarını düzenleyen 103. Maddede bir düzenlemeyi öngörüyor.

Bu maddede yapılan değişiklik de Ekim ayının sonunda Meclis'e gelmiş ve kamuoyunda tartışma yaratmıştı. 103. Madde 12 yaş ve sonrası çocuklara yönelik istismara verilecek cezalara kademelendirmeyi getiriyor.

Bu tasarı da 12 yaş altındaki çocuklara yönelik cinsel istismarda cezaları arttırırken, 12-15 yaş arasındaki çocuklarla ilgili cezaları düşürüyor.

Kadın avukatlar ve örgütleri bu kademelendirmenin "rıza yaşının 15'ten 12'ye indirmek olduğunu" söylüyor.

Yapılacak oylama için kadın örgütleri ve siyasi partilerin kadın kolları da protesto için Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM önüne çağrı yaparken, İstanbul'da kadınlar saat 18.00'de Beşiktaş'ta basın açıklaması düzenleyecek.

Kadın örgütleri aynı zamanda sosyal medyada #SiyahProtesto etiketiyle, kadınları siyah giyinerek, siyah kurdele takarak ve sosyal medya profillerini siyaha çevirerek düzenlemeyi protesto etmeye çağırdı.

Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesi için TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.