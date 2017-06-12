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Yaşam

Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

Öğretmen, 7 lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor

12 Haziran 2017 16:16

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir okulda meydana geldiği iddia edilen cinsel istismarla ilgili tutuklu 42 yaşındaki biyoloji öğretmeni G.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, öğretmen G.G. hakkında "cinsel istismar ve çocuğu cebir kullanarak cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

 

Her öğrenci için 26 yıl

 

Savcı, G.G'nin, her bir öğrenci için 26'şar yıldan toplam 182 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Öğretmen G.G. ise suçlamayı kabul etmedi.

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