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AKP'li yöneticilerin isminin geçtiği cinsel istismar iddiasını haber yapan 2 gazeteci tutuklandı

Cinsel istismar şüphelileri hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediği öğrenildi

29 Eylül 2020 09:58

Kocaeli Kartepe’de iki gazeteci, bir cinsel istismar soruşturmasında AKP yöneticilerinin de adının geçtiğine dair iddiaları içeren haberleri ardından ‘iftira’ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık, haberlerdeki iddiaları reddederken tutuklanan gazetecilerin avukatları ise söz konusu isimlerin ifade esnasında sorulduğunu söyledi.

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