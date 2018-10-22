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Yaşam

Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıldır gizlendiği belirlendi

22 Ekim 2018 22:29

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, bir evden kadın kılığında çıkarken gözaltına alındı. Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıldır gizlendiği belirlendi.

Polis ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.

 

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