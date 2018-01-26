T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinsel istismar hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, jandarma tarafından kimlik kontrolü sırasında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T

26 Ocak 2018 19:22

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde, jandarma tarafından kimlik kontrolü sırasında, \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö., yakalandı.
Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri dün akşam devriye görevinde, yolda şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapan jandarma, şüpheli T.Ö.\'nün \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan T.Ö.. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN YenipazarYenipazarJandarma KomutanlığıKimlikGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24