Cinsel istismar davasında 18 yıl hapis kararı

İzmir’in Menderes ilçesinde, 4 öğrencisini cinsel yönden istismar ettiği ileri sürülen 52 yaşındaki ilköğretim okulu öğretmeni, 18 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan İlhan Taşdemir (52) ile avukatları katıldı.



Duruşmada iddiaları kabul etmeyen Taşdemir, 6 çocuk babası olduğunu belirterek, “Ben bu çocukları kendi çocuklarım gibi gördüm. Böyle bir şey olması mümkün değildir. Bana iftira atıldı. Ailem perişan” dedi.



Taşdemir’in avukatları Ahmet Şenol ile Hacı Ahmet Kamalak da mağdurların ifadelerinin çelişkilerle dolu olduğunu, 30 metrekarelik bir sınıfta çocukların cinsel istismara maruz kalmasının mümkün olmadığını öne sürdü.



Ahmet Kamalak, çocuklar için verilen Adli Tıp Kurumu raporunun lehlerine olduğunu, çocuklarda psikolojik bir bozukluk saptanmadığını belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığı, cinsel istismara uğradığı öne sürülen her bir çocuk için 4’er yıl 8’er ay 7’şer gün olmak üzere 18 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasına çarptırdı.



Aileler şikâyetçi olmuşlardı



Ailelerin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında, 8 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencileri S.A, S.D, F.M. ve F.T’nin ifadeleri alınmış, kız öğrenciler öğretmenleri İlhan Taşdemir’in, kendilerine cinsel tacizde bulunduklarını ileri sürmüşlerdi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalında çocuklarla ilgili hazırlanan raporda ise çocuklardan ikisinin ruh sağlığı ve psikolojisinin bozulduğu, birinde de ruh sağlığı bozulmamakla birlikte, ileride otorite figürüyle ilgili ilişkilerde sorunlar ve güvensizlikler yaşama olasılığının bulunduğu bildirilmişti.



Cumhuriyet Savcısı Emine Şahan Öğüş de sanığın çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan yargılanarak cezalandırılmasını talep etmişti.

