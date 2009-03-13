Cinsel işlev yogası yapan istekli olur!

Ruhu dinlendiren, kişiyi sakinleştiren yoga egzersizlerinin cinsel yaşama da fayda sağladığı belirtildi. Psikolog Gülüm Bacanak; yoga yapan erkeklerin cinsel istek ve arzularında artış görüldüğünü söyledi.



Stresi azaltır



"Cinsel işlev yogasının amacı; erken boşalan kişinin stresini ve gerginliğini azaltmasına zemin hazırlamaktır" diyen Bacanak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Yoga yapan kişiler, cinsel hayata dört elle sarılabilir, sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilir. Gereksiz streslerden uzak durarak sekste mükemmel sonuçlar elde edebilir."

