'Cinsel ilişkiye rıza gösteriyoruz' uygulaması

AppleStore’da satışa sunulan Michael Lissick isimli eski bir bankacı tarafından geliştirilen WeConsent (Rıza gösteriyoruz) adlı uygulama asılsız tecavüz suçlamalarının önünü kesmeyi, insanlara cinsel ilişkiye girmeden önce "ilişkiye rıza gösterdiklerini" dile getirdikleri 20 saniyelik bir video çekme ve bu görüntüleri güvenli bir şekilde internet ortamında saklama imkanı tanıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, WeConsent (Rıza gösteriyoruz) isimli cep telefonu uygulaması ile çekilen videolara cinsel ilişkiyle ilgili hukuki bir süreç başlatılması durumunda polis ya da üniversite soruşturma kurulu yetkilileri ulaşabiliyor.

Bilgisayar korsanlarının söz konusu videolara erişmesi çifte şifreleme sistemi ile engelleniyor ve uygulama kullanıcılara özel hayatlarının korunacağı konusunda garanti veriyor. Cinsel şiddet karşıtı bazı aktivistler bu tip uygulamaların “rıza verme” tartışmalarına gölge düşürdüğünü ve bu tip videoların çekilmesinin istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini iddia ederken, kimileri de bu videoların çiftler arasındaki yanlış anlaşılmaları önleyeceğini iddia ediyor.