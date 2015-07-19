T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Cinsel ilişkiye rıza gösteriyoruz' uygulaması

Uygulamayla asılsız tecavüz suçlamalarının engellenmesi amaçlanıyor

19 Temmuz 2015 20:23

AppleStore’da satışa sunulan Michael Lissick isimli eski bir bankacı tarafından geliştirilen WeConsent (Rıza gösteriyoruz) adlı uygulama asılsız tecavüz suçlamalarının önünü kesmeyi, insanlara cinsel ilişkiye girmeden önce "ilişkiye rıza gösterdiklerini" dile getirdikleri 20 saniyelik bir video çekme ve bu görüntüleri güvenli bir şekilde internet ortamında saklama imkanı tanıyor. 

Radikal'de yer alan habere göre, WeConsent (Rıza gösteriyoruz) isimli cep telefonu uygulaması ile çekilen videolara cinsel ilişkiyle ilgili hukuki bir süreç başlatılması durumunda polis ya da üniversite soruşturma kurulu yetkilileri ulaşabiliyor. 

Bilgisayar korsanlarının söz konusu videolara erişmesi çifte şifreleme sistemi ile engelleniyor ve uygulama kullanıcılara özel hayatlarının korunacağı konusunda garanti veriyor. Cinsel şiddet karşıtı bazı aktivistler bu tip uygulamaların “rıza verme” tartışmalarına gölge düşürdüğünü ve bu tip videoların çekilmesinin istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini iddia ederken, kimileri de bu videoların çiftler arasındaki yanlış anlaşılmaları önleyeceğini iddia ediyor.

ETİKETLER

uygulamatecavüzhaberrızatelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24