Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen eşini, duvara vura vura öldürdü!

Nijerya'da eşine sürekli şiddet uygulayan Emmanuel Asemota isimli adam, cinsel ilişki teklifini reddeden karısını duvara vurarak öldürdü.

Nijerya'nın Edo eyaletinde Emmanuel Asemota isimli adam, karısını vahşi şekilde öldürdü. Komşuların iddiasına göre; uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, bu sefer de cinsel ilişki kavgası yaşadı.



Ugieki isimli kadın, kocasının cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Kocasının kendisine şiddet uygulamasının ardından odaya kaçan Ugieki kapıyı kilitledi. Baltayla odanın kapısını kıran adam, pencereden kaçmak üzere olan kadını yakalayarak kafasını defalarca duvara vurdu.

Komşular müdahale etmedi!

Bu sırada çığlık seslerini duyan komşular, korkudan müdahale edemedi. Emmanuel Asemota isimli adam, karısını feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Seslerin kesilmesinin ardından eve giren komşuları, kadını kanlar içerisinde buldu.

Öte yandan Victoria Omoruyi, kardeşini iki hastanenin kabul etmediğini, iddia etti. Omoruyi, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.