Cinsel ilişki sonrası neden bağlanma hissi yaşanır?

Kadınlar cinsel ilişkiye girdikten sonra partnerlerine daha bağlı olduklarını ve daha derin duygular geliştirdiklerini düşünürler. Peki buna ne sebep oluyor?

Milliyet’te yer alan habere göre, bir insanla fiziksel birliktelik yaşadığınızda hormonlarınızda bazı değişiklikler meydana gelir. Çoğu insan bu şehvetli duyguları aşk ile karıştırabilir. Cinsel ilişki sırasında aşk hormonu olarak bilinen oksitosin hormonu salgılanır. Bu hormon bağ, güven ve sadakat ile ilişkilidir. Oksitosin sayesinde ortaya çıkan bu duyguları cinsel ilişki yaşadığımız kişi ile ilişkilendiririz ve bu duyguları daha çok yaşamak istediğimiz için karşımızdaki kişiye duyduğumuz ilgi artar.

Ancak bütün cinsel ilişkiler sırasında oksitosin hormonu salgılanmaz. Örneğin cinsel taciz mağdurları istismarcılarına karşı bağlanma duygusu hissetmez veya mutsuz bir evlilik düzenli cinsel ilişkiye girmekle kurtarılamaz. Cinsel ilişki iki kişi arasındaki mevcut bağı derinleştirir ve ortada olmayan bir sevgi ve aşk yaratamaz.

Oksitosin hormonu sadece cinsel ilişki sırasında salgılanmaz. Sevdiğiniz biriyle görüştüğünüzde, takım sporlarında hatta köpeğinizle vakit geçirdiğinizde bile salgılanabilir. İki kişi arasında güçlü bir bağ ve bağlanma duyguları başka tür samimiyetler sırasında da ortaya çıkabilir. Bu yüzden bazen sadece bir kere derin ve manalı bir sohbet ettiğiniz kişiye aşık olduğunuzu hissedebilirsiniz.