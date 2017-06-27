Cinsel ilişki sonrası felç oldu!

İngiltere'de Lucinda Allen isimli 43 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sonrası beyin kanaması geçirerek felç oldu.

Sözcü’nün İngiliz Mirror gazetesine dayandırdığı habere göre; Stourbridge kasabasında yaşayan Lucinda Allen, cinsel ilişki sonrası şiddetli bir başağrısı çekmeye başladı.

Akabinde hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapay komaya sokuldu. Doktorlar beyne yönelik baskıyı azaltmak için ‘kranyotomi’ye (beyne ulaşmak için kafatası kemiklerinin kesilmesi) başvurdu.

Bu üzücü olay yaşandığında hamile olan Allen, 6 gün sonra uyandırıldı ve bebeğinin zarar görmediğini öğrendi. Üç ay sonra ise (Kasım 2012) Marri-Alice adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi.

Kök hücre tedavisiyle bir gün tekrar ayağa kalkma hayalleri kuran Allen, bu süreçte farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Allen, “Hiç kimse orgazm sonrası başağrısı hakkında konuşmak istemiyor. Bu anlaşılabilir. Fakat ben bunun bir uyarı işareti olabileceği noktasında farkındalık yaratmak istiyorum” dedi.

Bu durum nedeniyle büyük bir parçasını, kariyerini, kız Marri’nin potansiyel kardeşlerini kaybettiğini anlatan İngiliz kadın, toplamda beş kez felç geçirdi.

Doktorlar felçlerin damarlardaki konjenital anomaliden kaynaklandığını ve bu durumun da Allen’ın orgazm olduktan sonra başağrısı yaşamasına neden olduğununu düşünüyor.

Cinsel ilişki sonrası başağrılarının, omurilik sıvısının kafatasından omurgaya sızmasından kaynakladığı düşünülüyor. Bazı nörologlar ise cinsel aktivite bağlantılı başağrılarının eforla artan basınçtan kaynaklandığına inanıyor.