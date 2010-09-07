Cinsel ilişki sırasında kalbi durdu

T24 - Sivas'ta erkek arkadaşı 21 yaşındaki H.G.D. ile cinsel ilişkiye girdiği sırada 21 yaşındaki V.Y.'nin kalbi durdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan V.Y. kurtarılamadı.



Olay, Mevlana Mahallesi Güzel Evler A Blok 5'inci katındaki apartman dairesinde meydana geldi. V.Y. öğlenden sonra 1.5 yıldan bu yana birlikte olduğu erkek arkadaşı H.G.D.'nin evine gitti. İki sevgili burada bir süre sonra cinsel ilişkiye girdi. İlişki sırasında genç kızın kalbi durdu. Paniğe kapılan H.G.D. hemen ambulans çağırdı. Eve gelen ambulansa konulan V.Y. Numune Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada kalbi tekrar çalıştırılmak istenen V.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cinayet masası ekipleri H.G.D.'yi gözaltına alarak evde incelemelerde bulundu. Polisin cinayet ihtimalini de göz önünde bulundurduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ayrıntıları H.G.D.’nin vereceği ifadeler sonrası netlik kazanacak.





BEKARETİNİ KAYBEDİNCE PANİĞE KAPILMIŞ



Polis tarafından gözaltına alınan H.G.D., ilk ifadesinde kendisinin evde uyuduğunu, bu sırada eve gelen V.Y.'nin kendisini uyandırdığını, ardından da birlikte olduklarını söyledi. H.G.D. bir süre seviştikten sonra cinsel ilişkiye girdiklerini, bu sırada bakire olan V.Y.'nin cinsel organından gelen kanı görünce heyecana kapılıp bayıldığını, bir kez tokatlayarak ayılttığını söyledi. H.G.D., genç kızın tekrar bayılması üzerine ise sağlık ekiplerini çağırarak hastaneye kaldırdıklarını ifade etti. Genç kızın hastanede yapılan ilk müdahele sırasında bir kez kalbinin yeniden çalıştırıldığı, ancak yoğun bakıma götürülürken yeniden durduğunu ve tekrar.





