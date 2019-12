Cinsel ilişki kabusa dönmesin

T24- Erkekler ve kadınlar seks hayatlarını etkileyen fiziksel problemleri çoğunlukla görmezden geliyor. Dr. Serdar Eren, çiftlerin ilişkisini iyileştirecek cinsel estetik yöntemlerini Ferhan Kaya Poroy'a anlattı.



Cinsel estetik konusunda hastalar ne tür şikayetlerle geliyor?



Kadınların genital bölgelerinde karşılaşılan en büyük sorunların başında, anormal büyük ve sarkık iç dudaklar, doğum sırasında yapılan kesiye bağlı olarak oluşmuş yara çizgileri veya doğum sonrasındaki vajina genişlemeleri gelir.





Bu türlü değişikliklerin hem fonksiyonel hem de estetik görünüm şikayetlerine yol açtığı çok sıklıkla yaşanmasına rağmen üzerinde çok az konuşulur ki bunun sebebi de çoğunlukla utanç duygusu ve çaresi olmadığı düşüncesidir.





Nasıl bir zorluk yaratıyor?





Bunların içinde kadının genital organının küçük dudaklarının aşırı derecede büyük ve sarkık olması en sık görülen şikayettir. Bu kadın, günlük yaşamında fiziki ve psikolojik açıdan birçok sorunla karşılaşabiliyor.





Bu deformiteye sahip kadınlar dar pantolon giymekte veya uygun mayo bulmakta sorun yaşarlar. Bisiklete binerken çok rahatsız olurlar. İdrar yaparken ve hijyenik bakım zorluğu yaşarlar.

Aslında genital bölgenin dudaklarının küçültülmesi işleminde çok az riskli ve çabuk netice alınabilen küçük cerrahi girişimler söz konusudur.





Genellikle lokal anestezide küçültme ameliyatı yapılmasına rağmen benim tercihim bu türlü ameliyatları hastaya hissettirmeden, genel anestezi altında yapmaktır.





Başka ne gibi sorunlar var?





Bunun aksi yönde kişiyi rahatsız eden ve estetik açıdan problem yaratan dış dudakların küçük olması durumunda kişinin kendi yağ dokusu enjekte edilerek büyültmek ve dolgun hale getirmek mümkündür. Ayrıca doğum sırasında ortaya çıkan derin kesikler dikilirken ortaya çıkan gerilmeler de cinsel birleşme sırasında acı verebilir. Bunun da ameliyatla ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Butterfly plasty denilen küçük bir işlem ile cinsel birleşmeyi kabusa dönüştürebilen problem ortadan kaldırılmış olur. Bu ameliyatlardan sonra hasta 3-4 hafta içinde tekrar spor yapabilir ve seks hayatına normal bir şekilde devam edebilir.



Erkeklerde ne gibi şikayetler oluyor?

Erkeklerin penisleriyle ilgili başlıca üç problemi vardır. Ya penis kısadır, ya incedir ya da seks sırasında ereksiyon problemlidir. Bilindiği üzere seks sırasında erkek için önemli olan penisin büyüklüğü veya küçüklüğü değil, fonksiyonudur. Penisin küçük olması problemi gerçekte penisten değil beyinden kaynaklanmaktadır. Avrupa’da yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 65’inin daha büyük penise sahip olmayı arzuladıkları, bunların yüzde 5’ inin büyütme ameliyatı istedikleri tespit edilmiştir.





Penisinin küçük olduğundan aşırı komplekslere kapılan ve bunun cinsel yaşamını negatif etkilediğinden penisini büyüttürme arzusu olan bir hastamın bu arzusunu kabul ettirmek için, benim, bu ameliyatın gereksiz olduğunu ve fonksiyonun büyüklükle alakası olmadığını söylediğimde, yaptığı açıklama enteresandı: “Kadınların küçük memelerini, hiçbir fonksiyon bozukluğu olmamasına rağmen, protez ile büyüttürme arzularını fazla düşünmeden yerine getiriyorsunuz ama!”



Nasıl uygulanıyor bu iş?



Günümüz plastik cerrahisinde ameliyatla penis büyütme ve penis uzatma mümkündür. Psikolojik etkenler göz önüne alınıp bu ameliyatın ne getireceğine dair kafa yormakta kanımca yarar vardır. İnce penisleri ‘lipofilling’ yağla doldurma yöntemi ile kalınlaştırmak her ne kadar mümkünse de yağ nekrosu infeksiyon his bozuklukları gibi düzeltilmesi mümkün olmayan komplikasyonlarından dolayı riski yüksek ameliyatlardır. Penisin dibindeki bağ dokusunun kesilerek penisin aşağı doğru sarkması her ne kadar gözle görünebilen uzatma, büyüme etkisi sağlıyorsa da ereksiyon halindeki bir penisin stabil durmaması çok düşündürücü bir komplikasyondur.



Ereksiyon problemine protez



Belirgin impotensi olan erkeklerde yeterli fizyolojik ve psikolojik muayenelerden sonra penis protezi ile bu problemlere çözüm bulunabilir. Yakın zamana kadar kullanılan iki bölmeli sert silikon protezleri devamlı ereksiyon dezavantajından dolayı günümüzde yerini bir subap ve bir pompası bulunan iki boru şeklindeki silikondan oluşan protez sistemine bırakmıştır. Kişi seks sırasında pompa vasıtasıyla protezi şişirmekte ve daha sonra sübapla tekrar indirebilmektedi



(Ferhan Kaya Poroy / Radikal Gazetesi)