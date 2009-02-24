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Sağlık

Cinsel içerikli müzik erken yaşta seks nedeni

ABD'de yapılan bir araştırma, cinsel içerikli müzik dinleyen gençlerin daha erken yaşta cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koydu.

24 Şubat 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırma, cinsel içerikli müzik dinleyen gençlerin daha erken yaşta cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koydu.

Sonuçları BBC'nin internet sitesinde yayımlanan araştırma sırasında, gençlerin dinledikleri müzik ile cinsel faaliyetleri arasındaki bağlantı incelendi.

Pittsburg Üniversitesi’nden araştırmacılar, 13 ile 18 yaş arasındaki 711 gencin cinsel hayatı ve müzik dinleme alışkanlıklarını mercek altına aldı. Düzenli olarak cinsel ifadelerin yer aldığı müziği dinleyen gençlerin erken yaşta cinsel ilişkiye girme ihtimalinin diğerlerine göre iki misli olduğu belirlendi.

Bununla birlikte, araştırmayı yöneten Dr. Brian Primack, bu tarz müzik dinlemenin erken yaşta cinsel ilişkiye girmeye doğrudan katkısı olduğunu söylemenin zor olduğunu, ancak kesinlikle bir bağlantının söz konusu olduğunu kaydetti.

Primack, "Yine de anne ve babalar bunu göz önünde bulundurmalı. Bu tarz müziği yasaklamaları gerektiğini söylemiyorum, çünkü bu yardımcı olmaz. Anne ve babaların çocuklarıyla cinselliği ve bu tarz şarkı sözleri hakkında konuşması gerekli" dedi.

Uzmanlar, müzik ile davranışlar arasında doğrudan bağlantı kurmanın meseleyi basite indirgemek olduğunu savunuyor.

(AA)

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