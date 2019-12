-CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARA FİLTRELİ ÖNLEM ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Tüm dünyada ebeveynlerin çocukları açısından en önemli endişelerinin başında gelen cinsellik konusuna Apple firması filtre ile çözüm sağlamaya çalışacak. Apple, ''Sexting'' yani cep telefonunda cinsel içerikli mesajlaşmayı önlemek üzere patent aldı. Apple'ın 2008 yılında yaptığı ''Sex Filter'' patent başvurusu, bu hafta sonuçlandı. -PATENT UYGULAMAYA DÖNECEK Mİ?- Çocukları sakıncalı içerikten korumak için hazırladığı filtreye patent alan Apple, patentini uygulayacağı bir ürünü piyasaya henüz sürmedi. İstatistiklere göre dünyada alınan birçok patent, ürüne dönüşmeden bekleyebiliyor. Müstehcen, ırkçı veya başka sakıncalar içeren, fotoğraf ve video destekli mesajların ayıklanabilmesi özellikle anne-babaların bugünlerde en büyük kaygısı. Detayları belirtilmese de Apple'ın aldığı patent, eğitim amaçlı da kullanılabilecek. ABD'de 2008 yılında ''National Campaign to Stop Teenage and Unplanned Pregnancy'' araştırmasında erkeklerin yüzde 21'i ve kızların yüzde 18'inin cep telefonları üzerinden birbirlerine kendilerinin çıplak ya da yarı çıplak resimlerini gönderdikleri belirlenmişti.