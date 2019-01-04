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Sağlık

Cinsel hayatlarını 'oda spreyi ile ateşlendirmek' istediler, oyunun sonu kötü bitti

Oda spreyini çıkarmak için yapılan operasyon iki saat sürdü

04 Ocak 2019 17:14

Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo kentinde yaşayan ve ismini paylaşmak istemeyen bir kişi makatına soktuğu oda spreyini çıkaramayınca hastanelik oldu. 

Metro.co.uk'de yer alan habere göre hastanın eşi, cinsel ilişki sırasında kocasının isteği üzerine oda spreyini makatına 'yerleştirdi.' Çift, spreyi çıkaramayınca hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Hastanede oda spreyini çıkarmak için yapılan operasyon iki saat sürdü. 

Doktorlar, operasyonun ardından bu tarz 'oyunların' bağırsaklara zarar verebileceğini ve iç kanamaya sebep olabileceğini belirtti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada daha önce seks oyuncakları ve patlıcan içeren vakalarla karşılaştıklarını belirtti.

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