Cinsel hayatınızı 'parlatın'

Partnerinizle farklı arayışlar içindeyseniz ve cinsel hayatınızı biraz renklendirmek için hınzır yöntemlere başvuruyorsanız, işte onlardan biri daha!



Floresan ışıklı prezervatifle, seks hayatınızı parlatmak sizin elinizde!..



'Love Light glow-in-the-dark' isimli prezervatifler, ürün çılgınlığında son noktayı koyuyor. Cinsel hayatlarında biraz farklılık, biraz eğlence ve bol 'ışık' arayanlara özel bir prezervatifle, şimdiye kadar yaşadığınız tüm deneyimleri unutun!



15 dakika boyunca floresan ışıkla parlayan prezervatifler, şimdiden çok satılmaya başladı bile... ABD'de satışa çıkarılan ürün, tıpkı diğer prezervatifler gibi doğum kontrolü için güvenlilik sağlıyor.





