Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Dorak Köyü muhtarı köylerindeki susuzluk nedeniyle, cami minaresinden hoparlörle köylüye derdini anlatırken, "Cinsel hayatımız sona ermiştir" dedi.



İçme suyu yüzünden Şahinpınar Köyü ile mahkemelik olan Dorak Köyü sakinleri, davayı kaybedince susuz kaldı. Köy muhtarı Erol Boz ise soruna çözüm bulamayınca cami minaresinden hoparlörle ilginç bir şekilde derdini anlattı.



Muhtar Boz, köylülere hoparlörden şunları söyledi:



"Değerli vatandaşlarım köyümüz yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşamaktadır. Suyumuz ile ilgili davayı maalesef kaybettik. Bildiğiniz gibi her şey suyla oluyor. Yani eşlerimizden ayrı yatalım. Cinsel hayatımız sona ermiştir. Suyla ilgili her türlü çareye başvurduk ama olumlu sonuç alamadık. Davalı olduğumuz Şahinpınar Köyü muhtarı sorun çıkarıyor. Bütün birimlerin sesimizi duymasını istiyor, saygılar sevgiler sunuyorum."



Köylüler ise komşu köylerden eşeklerle ve katırlarla su taşımak zorunda kaldıklarını belirterek, eşlerinin kendilerini eve almadıklarını söylediler. Su olmadığı için eşi Latif Kaya'yı eve almadığını söyleyen Huriye Kaya, rezil olduklarını ifade etti. Kocası eşekle su almaya giden Elife Borlu ise susuzluktan perişan olduklarını söyleyerek, boş su bidonlarını yere attı. Muhtar Erol Boz'da, "2006 yılında su projemizi yaptık. Köye kadar suyumuzu çektik. Bu proje yapılınca Şahinpınarı köyü bizi mahkemeye verdi. Mahkemede şöyle dediler; 'bu su dereyi besliyor bu sudan bizimde almamız gerekiyor' dediler. Mahkemeye verdiler kazandılar. Biz Yargıtay'a gönderdik ret geldi. Bir aydır köyümüzde su yok, fakat su kaynağında boşuna dereye akıp, gidiyor' diyerek dert yandı.



Muhtar Boz, suyun kaynağının kendi köylerinde olduğu halde susuz kaldıklarını, haksızlığa uğradıklarını dile getirdi.

