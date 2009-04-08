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Sağlık

Cinsel gücünüz 6 kat artacak

İrlandalı bilim insanları cinsel organı uyuşturmadan erken boşalmayı önleyen ve cinsel performansı altı kat artıran bir sprey geliştirdi.

08 Nisan 2009 03:00

İrlandalı bilim insanları cinsel organı uyuşturmadan erken boşalmayı önleyen ve cinsel performansı altı kat artıran bir sprey geliştirdi.

Cinsel ilişkiden beş dakika önce kullanılan sprey, boşalma süresini saniyelerle ölçülen sürelerden dört dakikaya kadar uzatıyor. İki yıla kadar piyasaya çıkması beklenen sprey, erkeklerin "çabuk heyecanlanmasını" önleyen kimyasallar içeriyor. 300 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada, deneklerden ilişki öncesi ve sonrası kronometre ile ölçüm yapmaları istendi. Erken boşalma sorunu olan deneklerin yüzde 90’ı ilişki sürelerinin dört dakikaya kadar uzadığını bildirdi ve spreyi "mükemmel" olarak niteledi.

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