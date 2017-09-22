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Yaşam

Cinsel gücü arttırıcı ilaç içen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Hayati tehlikesi sürüyor

22 Eylül 2017 17:21

Kırklareli'nin Vize İlçesi'nde, evde bulunan cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan içtiği belirtilen 2 yaşındaki E.E.İ. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Vize İlçesi'nin Kıyıköy Beldesi'nde yaşayan E.İ. ve S.İ.'nin 2 yaşındaki kızları E.E.İ., iddiaya göre, evde bulduğu cinsel gücü artırıcı ilaçtan içti. Minik kızın rahatsızlanması üzerine ailesi Vize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen E.E.İ., Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren minik kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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