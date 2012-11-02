Cinsel gücü artırdığına inanılan gergedanların boynuzları çalınıyor

Cinsel gücü artırdığına inanılan gergedan boynuzuna talep artıyor. Gergedan boynuzu tozları, Uzakdoğu'da fahiş fiyatlardan alıcı buluyor.

Müze görevlileri gergedan kafasından geriye kalanları bir özel bir odada saklıyor. Müze müdürü hırsızın gergedanın boynuzunu nasıl o kadar hızlı bir biçimde kafasından ayırdığına hâlâ inanmakta zorlanıyor.

Daha önce asılı olduğu duvarda ise gergedan kafasının sadece izi kalmış.

Liege Zooloji Müzesi Küratörü Christian Michel: ''Daha iki hafta önce gergedan kafası şurada asılı duruyordu. Bekçimiz müzeyi kapatmak üzereyken birinin gergedan kafasına doğru tırmandığını görüyor. Hırsız kafayı yere düşürmeyi başarıyor ve hemen boynuzu kesip hızla kaçmaya başlıyor. Aynı zamanda da önüne çıkana göz yaşartıcı sprey sıkıyor."

Hırsız elindeki ganimeti sıkı bir şekilde koruyarak bu merdivenlerden kaçmış. Dışarda arabayla bekleyen suç ortaklarının yardımıyla da hızlıca ortadan kaybolmuş.

Liege Zooloji Müzesi görevlilerinden Valérie Vandeput, "Müzede çalışan bir stajyer ve iki öğrenci onu durdurmaya çalıştı. Ama hırsız hepsini göz yaşartıcı spreyle geri püskürtmeyi başardı'' diyor.

Hırsızlar müze görevlilerinden kaçmayı başarsa da polisten kaçmayı başaramadı. Almanya'da yaşayan iki Polonyalı kısa sürede yakalandı. Liege Zooloji Müzesi de gergedan boynuzuna yeniden kavuştu.''



Kilosu 25-30 bin euro



Liege Zooloji Müzesi Küratörü Christian Michel, "Böyle bir boynuzun kilosu 25 ila 30 bin euro civarında. Yani şu gördüğünüz boynuz tam 200 bin euro değerinde'' diyor.

Belçika'nın Liege kentinde yaşanan gergedan boynuzu hırsızlığına son birkaç aydır Avrupa'da sık rastlanır oldu. O nedenle Almanya'nın Bamberg kentindeki dünyaca ünlü Doğa Bilmleri Müzesi de hırsızlara göz açtırmıyor.

Bamberg Doğa Bilimleri Müzesi Müdürü Matthias Mäuser: "Gergedan boynuzu burada son kattaydı. Çalınan boynuzların Uzakdoğu'ya gittiği âşikâr. Çünkü bunların piyasası orada ve hırsızlıklar da oradan yönlendiriliyor. Dolayısıyla sipariş verenler de orada yaşıyor. Alternatif Çin tıbbı için kullanılan gergedan boynuzlarına büyük paralar ödeniyor.''

Özellikle Uzakdoğu'da gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor. O nedenle bütün yasaklara rağmen toz haline getirilmiş gergedan boynuzlarının büyük bir karaborsası bulunuyor.

Bu durum doğal ürünlerin şifa gücüne dayanan ve Avrupa'da da yaygın olan geleneksel Çin tıbbına da büyük gölge düşürüyor.



Uzmanlar: Batıl inanç



Geleneksel Çin Tıbbı uzmanı Johann Birkel: "Aslında bu hırsızlıkların nedenini tıbbî kullanımlar oluşturmuyor. Kaldi ki onlar da maalesef sapıkça bir batıl inanca dayanıyor. O da gergedan boynuzunun dimdik yukarı bakan, istikrarlı bir güç olduğu inancı tabii ki bu sapıkça düşüncelere yol açıyor. Ve bunların Çin tıbbı ile de uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor."

Bu sözde ''mucize tedaviye'' dair İngiltere'nin en ciddi gazetelerinden Times bile bir Hollywood yıldızı ile yapılmış bir röportaj yayınladı. Röportaj sözkonusu yıldızın olumlu tecrübelerine yer veriyor.

Federal Doğayı Koruma Dairesi Hukuk Uzmanı Michael Müller-Boge, "Böyle ünlü isimlerin sanki bir eğitim kampanyasından bahseder gibi gergedan boynuzunun reklamını yapması çok üzücü. Bütün bunlar gerçekten bir yanılgıdan başka bir şey değildir" diyor.

Federal Doğayı Koruma Dairesinde de gümrüklerdeki kontrolleri sırasında el konulan boynuz çeşitleri çelik kasalarda saklanıyor. Yaşanan müze soygunlarının ardından geçtiğimiz yıldan itibaren gümrüklerdeki güvenlik kontrolleri de sertleştirildi.

Michael Müller-Boge, "Güney Afrika'da ve diğer Afrika ülkelerindeki kaçak avcılıklığın önemli ölçüde artış göstermesini ve gergedanları koruma çalışmalarının zarara uğratılmasını, büyük bir kaygıyla izliyoruz'' diye konuşuyor.

Gergedan boynuzu piyasası bir patlama yaşıyor. O nedenle fiyatlar da artıyor. Bunun bedelini de zaten birçok türünün nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan gergedanlar ödüyor.



Deutsche Welle Türkçe