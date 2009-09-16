Cinsel gücü artıran menü

Cinsel gücü artırmanın yolları insanların elinin altında olduğu görülüyor, mutfağınızda bulunan giyecekleri değerlendirmeniz yeterli...



Bal



Mikroplara karşı dayanıklılık sağlayan bal, cinsel gücü artırıyor. Tarihte bal, seks açısından, çok farklı şekillerde kullanıldı. Eski Yunan ve Ayurvedikler balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullandılar. Cinsel sorunları olan erkeklerin yatmadan önce 2 kaşık bal yemesi ise en çok başvurulan yöntemlerden biri.



Çikolata



Çikolatada beyin etkinliğini hızlandıran maddeler bulunuyor. Bunlardan biri, erotoninin yapı taşı olan ve rahatlama duygusu yaratan triptofan, öteki ise depresyon geçirenlerin daha mutlu olmasını sağlayan ve amfetamin benzeri bir madde olan feniletilamin. Aşık olanların beyni de feniletilamin salgıladığı için, çikolatanın afrodizyak olduğu düşünülüyor. Belki de bu rahatlatıcı özelliği nedeniyle adet kanamaları öncesinde ya da sırasında hormonların etkisiyle gerginlik yaşayan kadınlar çikolataya yöneliyor. Oysa çikolata, tarihte zaman zaman katı kurallı gruplar tarafından yasaklanmış. Örneğin Aztekler, çikolatanın afrodizyak olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden, içinde çikolata olan tüm yiyecekleri, kesin bir biçimde kadınlara yasakladılar.



Çilek



Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan meyvelerden. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.



Fındık



E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede etkili. Bu nedenle günlük besin ihtiyacınızı karşılarken fındık ya da fındık içeren besinleri tüketmek ilişkinizin gidişatını değiştirecektir.



İncir



Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. Uzmanlara göre bir kilogramda iki bin 900 kalori bulunan incir, E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.



Lahana



İster yemeğini yapın, ister turşusunu kurun ama şunu da bilin lahana yediğinizde vücudunuz yorulmadan karaciğeriniz çalıştırdığı için enerjinizi kendinize saklıyorsunuz. Ayrıca içindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.



Maydonoz



Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposudur. Özellikle içindeki B12 vitamini seks gücünü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.



Sarımsak



İçinde glikoz gibi karbonhidratlar ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey asla çiğ olarak tüketmemenizdir. Pişmiş sarımsak vitamin değerlerini biraz kaybetse de fazla koku yapmaz.



Zencefil



Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

