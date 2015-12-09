Cinsel gücü artıran ilaçlarda kimyasal bulundu

Cinsel gücü artıran ve bitkisel olduğu söylenen ilaçların laboratuvar çalışmalarında içlerinde kimyasal madde bulunduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu ilaçların bileşiminde sentetik kimyasal madde olduğunu ve kesinlikle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İHA’nın haberine göre; son zamanlarda televizyonlarda ve çeşitli yayın araçlarıyla reklamlar ile satılan ve içerisinde kimyasal madde bulunmadığı tamamen bitkisel olduğu söylenen “Cinsel gücü arttırıcı ve uyarıcı” ilaçların yapılan laboratuvar çalışmalarında kimyasal madde içerdiği ortaya çıktı.

İlaç haline getirilmiş kapsüller satılıyor

Konuyla ilgi açıklama yapan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, “Genellikle ilaç haline getirilmiş ürünler kapsül şekilde satılıyor. Bunların içerisinde tamamen bitkisel olduğu, kimyasal bileşik taşımadığına yönelik bilgiler bulunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onay almak üzere gıda takviyesi olarak başvuruda bulunmuşlar. Bakanlık ise analiz yaptırmak için Ankara Üniversitesine Eczacılık Fakültesi merkez laboratuvarına başvurdular. Burada yapılan çalışmalarda daha önce bilinmeyen bir maddenin bu ürünün bileşiminde içerisinde yer aldığı keşfedildi. Onların güvencesi “nasıl olsa daha önce bu madde bilinmiyor onun için teşhis edemezler. Biz bunu kimyasal içerikli değil, bitkisel içerikli olarak kolaylıkla onaydan geçiririz” dedi.

“Utandıkları için doktora gidemiyorlar”

“'Denize düşen yılana sarılır' sözünden hareket edersek insanlar çaresiz kaldıkları dönemlerde bu tip ürünlere ihtiyaç duyuyorlar” diyen Prof. Dr. Köroğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Bu tür konulardan utandıkları için doktora başvurmuyor ve kolaylıkla bu tür ürünlere ulaşabiliyorlar. Bu ürünler ise gıda takviyesi adı altında neredeyse her yerde kolaylıkla satılabiliyor ve insanların bunları kolaylıkla elde etmeleri mümkün hale geliyor. Bu ilaçları alan insanlar kullanırken biliyor ki bunun içinde kimyasal madde yok ama kesinlikle doğru değil, bunların bileşiminde sentetik kimyasal madde var ve bu sentetik kimyasallar maddelerle daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Onun için bu ürünler kullanılırken çok çok dikkat edilmeli ve kesinlikle hekime veya eczacıya danışılmalı, en doğrusu ise bu ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.“