Cinsel güçsüzlük yaşı hızla aşağı kayıyor...

T24 - Her yaştaki erkeğin yüzleşmekten korktuğu “cinsel güçsüzlük”, eşleri de etkileyen bir sağlık sorunu. Konunun Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Avrupa Cinsel Tıp Kongresi’nde de ele alındığını söyleyen Dr. Ece Hattat, son yıllarda bu sorunun yaygınlaşma ve erken yaşlara kayma eğilimi gösterdiğine dikkat çekiyor.



Büyük şehirlerin bir gereği olan hızlı yaşamın getirdiği stres, erkek iktidarsızlığındaki yaygınlaşmanın en önemli etkeni olarak görülüyor. “Son yıllarda karşımıza çıkan cinsel sorunları, daha genç yaştaki şehirli erkeklerde görmeye başladık” diyen Hattat Hastanesi Cinsel Wellness Kliniği Direktörü Dr. Ece Hattat, kilo fazlalığı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, stres, bedensel ve ruhsal yorgunluk, aşırı hiddet ve sinirlilikle dolu iş yükünün, şehir yaşamının başlıca “cinsel toksinler”i arasında olduğunu söylüyor.





Gerilimli yaşam



Gerilimli, stres düzeyi yüksek, sinirli erkeklerde, cinsel güç kaybının daha erken yaşlarda ortaya çıkıp daha yoğun seyrettiğini söyleyen Dr. Hattat’a göre, depresyon ve depresyon tedavisinde kullanılan pek çok ilaç da cinsel yaşamı baskılayıp sorunlara yol açıyor. Dr. Ece Hattat, cinsel sorunların kişilerin yaşamını karartarak cinselliğe bakışlarını değiştirdiğini söylüyor. Hattat, hastalara yönelttikleri “Cinsel fonksiyon bozukluğu nasıl hissetmenize neden oluyor?” sorusuna en sık “kendine güvende azalma, endişe, öfke, üzüntü, depresif olma, cazibe eksikliği ve mutsuz hissetme” yanıtları verildiğini belirtiyor.





Utanmak yanlış



Bu durumdaki erkek hastaların partnerleri de kendilerini kızgın, utanç içinde, endişeli ve şaşkın hissediyor. Bu kişilerin birçoğu kendine olan güveni azaldığı için, çekici olmadıkları duygusuna kapılıyor. Bu durumdaki erkeğin sorunu kadını, kadının sorunu da erkeği etkiliyor. Çözümün “cinsel sorunları bireysel değil, ikilinin ortak sorunu” olarak ele almak olduğunu belirten Dr. Hattat, amacın çiftin mutluluk duyacağı bir cinsel beraberlik kurulması olduğunu söylüyor.





Sağlıklı cinselliğin ilk yolu konuşmak



“Sağlıklı cinsel fonksiyonlara sahip olmanın ilk yolunun konuşmak” olduğunu belirten Dr. Ece Hattat, kişinin istek ve beklentilerini belirleyerek, partnerinin arzularını öğrenmesinin önemine dikkat çekiyor. Cinsel sorun yaşayanların bu sorunu içlerinde tutmamaları, konudan utanmamaları ve paylaşımda bulunmaları gerektiğini söyleyen Hattat, doğru cinsel bilgi edinmenin önemine dikkat çekerek şöyle devam ediyor: “Şehir efsanelerinden uzak durmak, eş dost tavsiyelerini uygulamamak ve yanlış tedavilerden kaçınmak son derece önemlidir. Sağlıklı cinsellik tüm vücut sağlığınızın iyi olduğunu gösterir. Bu, cinsel sorunlar yaşadığınızda vücudunuzda da bir sorun olduğunu gösterir. Tatminkâr ve mutlu cinsel beraberliklerin sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik tatmin sağladığı da unutulmamalıdır.”





Cinsel Toksinler



*Sigara

*Kilo fazlalığı

*Kolesterol yükseliği

*Hipertansiyon

*Stres

*Bedensel ve ruhsal yorgunluk

*Aşırı hiddet ve sinirlilik

*Gerilimli iş yükü

*Şehir yaşamı



