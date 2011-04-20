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Çevre

Cinsel güç için yemek olacaklardı

Tayland’ın başkenti Bangkok’da, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 175 tane pangolin ele geçirildi.

20 Nisan 2011 03:00

T24- Tayland’ın başkenti Bangkok’da, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 175 tane pangolin ele geçirildi. Türü tükenmekte olan pangolinler, cinsel gücü artırdığı için avcıların hedefi oluyor. 
 
Kurtarılan memeli hayvanların bir tanesinin henüz yeni doğmuş bir yavru olması, son günlerde benzer olayların sıkça yaşandığı Tayland’da hayvan hakları aktivistlerinin tepkisine neden oldu.
 
Bangkok’daki gümrük yetkilileri, bugün ele geçirilen 175 pangolini basın mensuplarına gösterdi. Yeni doğmuş bir yavru pangolin, içine konduğu kafesten çıkmaya çalışırken görüntülendi.
 
Cinsel güç için

Torbalara konmuş halde başkente sokulmak istenen hayvanların, restoranlara satılmak istendiği belirtildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olmasına rağmen, Güneydoğu Asya ve Afrika’da yaşayan pangolinler avlanmaya devam ediyor.
 
Pangolinler, eti ve kanı cinsel gücü artırdığı düşüncesiyle avcıların hedefi oluyor.

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