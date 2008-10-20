Cinsel fantezi ürünlerine de melamin bulaştı

İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), Çin yapımı "I Love You" setlerinde yer alan, çikolata ve çilek tadındaki vücut losyonu ve vücut kalemi gibi ürünlerde melamin bulunduğunu açıkladı.FSA, Çin'de ithal edilen ürünlerdeki melamin seviyesinin kilo başına 126 miligramla 259 miligram arasında değiştiğini belirtti.Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, kiloda 2,5 miligramdan fazla melamin bulunan ürünlerin piyasadan çekilip imha edilmesi gerekiyor.Dünya Sağlık Örgütü gıda güvenliği uzmanı Peter Ban Embarek, melaminin yetişkinler açısından, çocuklara oranla daha az zararlı olabileceğini söyledi.Çin'de, melamin ihtiva eden süt ürünleri yüzünden 4 bebek ölmüş, binlercesi de hastaneye kaldırılmıştı. Melamin böbrek hastalığına yol açıyor.Birçok ülke, olayın ortaya çıkması üzerine süt ürünleriyle bisküvi, çikolata gibi başka ürünlerin Çin'den ithalini yasaklamıştı.