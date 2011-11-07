'Cinsel asistanlık' tartışma yarattı

T24 - Engelli insanların cinselliklerini yaşamasını sağlamayı amaçlayan ‘cinsel asistanlık’, Avrupa’da son tartışma konusu...



Bazı Avrupa ülkelerinin ‘profesyonel meslek’ saydığı cinsel asistanlığa, diğerlerinde farklı gözle bakılıyor. Bu da bu mesleği icra edenleri de, hizmeti alanları da rencide ediyor.



Hürriyet'in haberine göre; Avrupa'da engelli insanların cinselliklerini yaşamalarına yardımcı olmayı öngören ve profesyonel bir meslek olarak kabul gören cinsel asistanlık tartışma konusu. 50 yaşında ve üç çocuk babası olan İsviçreli Jacques Arnould, işi hakkında konuşan nadir cinsel asistanlardan biri. Bu işi yapıp da basına konuşan ender insanlardan olan Arnould’a göre, İsviçre’de bile son 8 yıldır meslek statüsü kazanan cinsel asistanlık, halen tabu. Diplomalı bir fizyoterapist olan Arnould, AFP’ye, “Engelli de insandır. Fantezileri, beklentileri, arzuları var. Cinsel asistanın işi bunlara cevap vermek ve cinselliğini aktive edip kendisini normal bir insan gibi hissetmesini sağlamak” dedi.

Saatte 400 lira



İşin mahiyeti ise biraz belirsiz. Bazı cinsel asistanlar, engelli hastaya “nasıl dokunacağını ve dokunulacağını” gösteriyor. Bazıları ise “orgazma ulaşmasına yardımcı oluyor.” Burada belirleyici olan, kişinin ihtiyaçlarının ne olduğu ile fiziksel olarak ne kadarına ulaşabileceği. Cinsel asistanlar, Hollanda, Almanya ve Danimarka’da da var. Ancak Fransa gibi meslek statüsü verilmemiş ülkelerde engelliler bunun mücadelesini veriyor. İsviçre’de cinsel asistan “bakıcı” olarak kabul edilmiyor, bu nedenle hasta ücreti kendisi ödüyor. Örneğin Michelle adlı bir cinsel asistan, hastadan saatte 222 euro (yaklaşık 400 lira) talep ediyor.

Cinsel ilşki yok



Bunun karşılığında klasik masajdan erojen bölge masajına (mastürbasyon) kadar bir dizi hizmet sunuyor. Cinsel ilişkiye (penetrasyon) ise izin verilmiyor. Michelle, “Bu tür talepte bulunanları tanıdığım fahişelere yönlendiriyorum” diyor. Cinsel asistanlar, fahişelere göre aileler tarafından da “daha makul” görülüyor. Cinsel asistanlar, “daha fazla zaman ve temas” ihtiyacı olan engellilere daha duyarlı bir hizmet sunuyor. Onların fiziksel engellerine göre bilinçli hareket ediyor.