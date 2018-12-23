Cinnet getirip eşi ve bebeğini öldüren şüpheli, tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, cinnet getirip eşi Zuhal ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp\'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Kayalp (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp\'i bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Oğuzhan Kayalp\'i gözaltına aldı. Anne ve bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ototopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Oğuzhan Kayalp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle Camii\'nde bugün öğlende kılınıcak cenaze namazının ardından Alanyurt Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.



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