Cinnet getiren polis öldürüp intihar etti

T24- Kırıkkale’de görev yapan polis memuru Alaattin G. geçirdiği cinnet sonucu 3 çocuğunu ve eşini öldürüp, 1 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar etti.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosu'nda görevli polis memuru Alaattin Güneş (39) cinnet getirerek eşi ve 4 çocuğunu beylik tabancası ile vurduktan sonra canına kıydı. Polis memuru, eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken çocuklardan birisi ağır yaralanarak, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Çalılıöz Mahallesi Ege Sahili Blokları'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, polis memuru Alaattin Güneş, eşi Eylem (34), çocukları Gizem (13), Elmas (10), Sena (4) ve oğlu Miraç Efe'yi (3) vurdu. Silah sesleri üzerine eve giren polisler, korkunç manzara ile karşılaştı. Anne Zeynep ile çocukları Gizem, Sena ve Miraç Efe olay yerinde hayatını kaybederken, kızları Elmas ise ağır yaralandı.