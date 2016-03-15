Trabzon'un 'ünlü' polisi, ailesini kurşunlayıp intihar etti

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla Trabzon’da tanınan polis memuru 51 yaşındaki Veli Çakı, eşi 51 yaşındaki Gönül, oğlu 26 yaşındaki Çağatay ve kızı 18 yaşındaki Tansu Tenay Çakı’yı tabancayla vurduktan sonra kendi canına kıydı. Polis memuru Veli Çakı ile kızı Tansu Tenay Çakı hayatını kaybetti, ağır yaralanan Gönül Çakı ile oğlu Çağatay Çakı tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Turan'ın haberine göre, Trabzon'daki Taksim Karakolu’nda 8 yıldan bu yana görev yapan polis memuru Veli Çakı, Pelitli Mahallesi'ndeki evinde bu sabah ailesiyle kahvaltı yaptığı sırada, belirlenemeyen nedenle beylik silahını çekerek eşi ve çocuklarına kurşunladı. Eşi Gönül, sonra da oğlu Çağatay ve kızı Tansu Tenay Çakı’yı vuran polis memuru Çakı, ardından da intihar eti.



Veli Çakı ile kızı Tansu Çakı olay yerinde öldü, ağır yaralanan Gönül Çakı, Karadeniz Teknik Üniversitesi TIP Fakültesi Farabi Hastanesi’nde, Çağatay Çakı da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Sosyal medyada ünlüydü





Polis memuru Veli Çakı, esprili kişiliğiyle Emniyet teşkilatı hem de Trabzonlular arasında tanınan bir karakterdi. Yaptığı hareketler ve sosyal medyaya yüklenen videoları nedeniyle bir çok kez haber konusu da olan 'Veli Dayı' lakaplı Çakı, bir maç görevi esnasında stadyumda çalan müzik eşliliğinde taraftarlarla kolbastı oynamış, bir etkinlikte bando takımına eşlik ederek saksafon çalmış, bir maç çıkışında Trabzonspor taraftarları arasına karışarak tezahürat yapmıştı. Son olarak 2 yıl önce Trabzonspor'un bir maçı için görevliyken stadyum önünde bir büfedeki cips paketlerinden alarak, "24 saat çalışıyorum, gücümü D......s'tan alıyorum, L..s'dan alıyorum. Bütün teşkilat D......s yesin. 24 saat çalıştırır" sözleriyle gündeme gelen Veli Çakı hakkında soruşturma açılmıştı. Çakı, soruşturmaya Facebook sayfasından tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Soruşturma açmadan önce bir dinle, bu adam niçin cips yedi diye. Soruşturmaya da gerek kalmazdı. Kendinize hiç sordunuz mu? Kendinize hiç soruşturma açmıyorsunuz? Buz gibi donmuş kumanya köftesini verirken bize bir düşünün. D......s yiyince mi zorunuza gitti?"



Veli Çakı’nın bu tepkisi üzerine, sosyal medyadaki bir çok takipçisi cipslerle yazdıkları yazılarla polis memuruna destek vermiş, 'Veli Dayı Partisi' gibi amblemler hazırlamıştı.

