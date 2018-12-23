T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden) 

Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö

23 Aralık 2018 21:24

Ankara\'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. Öğretmenin eşyaları balkondan atması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

Görüntü dökümü:
- Şahsın evden çıkarılıp gözaltına alınması
- Evden görüntü
- Mahalle muhtarı ile röp.
- İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Zarar gören araçlardan görüntü
-Eşyalrı balkondan atması 
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AnkaraMuratEvdenMahalleVatandaşlardanZararGenelFatih POYRAZ ANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24