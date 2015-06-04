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Yaşam

Cinnet getiren minibüsçü, iki kişinin üzerine yolcu dolu aracı sürdü: 7 yaralı!

İstanbul Kartal'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

04 Haziran 2015 13:31

Kartal’da bir minibüs sürücüsü, yol için tartıştığı iki kişinin üzerine yolcu dolu aracını sürerek dehşet saçtı. İki kişiyi ezen sürücü bariyerlere çarparak dururken, kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 34 M 2523 plakalı yolcu minibüsü başka özel bir araç sürücüsü yol için verme konusunda tartıştı. Yol kenarında duran iki aracın sürücüsü kavga etmeye başladı. Darp edilen yolcu minibüs sürücüsü aracına binerek içerisindeki yolculara aldırmadan aracını kendini darp eden iki kişinin üzerine sürdü. Kavga ettiği iki kişiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada minibüste bulunan yolculardan 5’i yaralandı.

Kartal’da bir minibüs sürücüsü, yol için tartıştığı iki kişinin üzerine yolcu dolu aracını sürerek dehşet saçtı. İki kişiyi ezen sürücü bariyerlere çarparak dururken, kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 34 M 2523 plakalı yolcu minibüsü başka özel bir araç sürücüsü yol için verme konusunda tartıştı. Yol kenarında duran iki aracın sürücüsü kavga etmeye başladı. Darp edilen yolcu minibüs sürücüsü aracına binerek içerisindeki yolculara aldırmadan aracını kendini darp eden iki kişinin üzerine sürdü. Kavga ettiği iki kişiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada minibüste bulunan yolculardan 5’i yaralandı.

Görgü şahidi Ahmet Tekin, “Yolcu minibüsünün sürücüsü diğer araçla tartışıyordu. Burada durup kavga ettiler. Daha sonra minibüs sürücüsü aracına binerek kaldırımdakileri ezdi” dedi.

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