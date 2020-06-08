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Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11. kattan atmaya çalıştı!

08 Haziran 2020 08:07

İstanbul'da eşiyle tartışan bir kadın cinnet getirdi ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kocasını bıçakladı. Ardından balkona çıkan kadın, bağırarak 11. kattan çocuğunu aşağı sarkıttı. 

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana gelenr olayda, iddiaya göre, kocası Suat A. ile tartışan Esra A. cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kocasını bıçaklayan Esra A. ardından çocuğunu alarak 11'inci katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı.

Çocuğu balkondan aşağı sarkıtan kadını, toplanan komşuları ikna etmeye çalıştı. Bunun üzerine çocuğu içeri alan Esra A. elindeki bıçakla bağırmaya ve tehditler savurmaya devam etti.

Polis ekipleri bir türlü sakinleşmeyen kadını uzun uğraşlar sonucunda ikna ederek aşağı indirdi. Cinnet getiren Esra A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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