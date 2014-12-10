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2 arkadaşını vurup intihar eden asker için 'kız arkadaşı terk etti' iddiası

Diyarbakır'da nöbette 2 arkadaşını vurarak öldürdükten sonra intihar eden asker için Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı

10 Aralık 2014 11:06

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan kendisine iletilen açıklamayı okudu. Yılmaz’ın okuduğu açıklamada, “Nöbet mahallinde cep telefonunda olaydan önce kız arkadaşı tarafından terk edildiğine dair mesaj bulunduğu bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Yılmaz'ın, okuduğu açıklama şöyle:

"Olayla ilgili olarak alınan ilk bilgilerde vücudunda mermi izi bulunmadığı belirtilen Piyade Çavuş Ramazan Yel'in ölüm muayenesinde sol omuzunda bir mermi giriş deliği bulunduğu ancak mermi çıkış deliğinin bulunmadığı, piyade tüfeğinin emniyette ve boş şarjörün tüfeğe takılı vaziyette olduğu, olayın faili ve intihar eden Piyade Onbaşı Umut Aslan'ın 7 adım doğusunda ve nöbet kulübesinin merdivenin altında olduğu, göğsünden vurulduğu belirtilen Piyade Onbaşı Kadir Yıldız’ın sağ tarafından tek mermiyle vurulduğu ve o şekilde bulunduğu, Aslan’ın ölüm şeklinin de sol çene altında mermi giriş deliği, sol baş kısmında mermi çıkış deliği olduğu, yüzükoyun yatar vaziyette G-3 piyade tüfeği emniyeti açık olarak vücudunda sağ başparmak tetikte olacak şekilde bulunmuştur. Erin rehberlik danışma merkezi kayıtlarının bizzat bölgeye giden 7. Kolordu Komutanlığı askeri savcılığınca incelendiği, herhangi olumsuz tespitin bulunmadığı, arkadaşları ve komutanları tarafından bilinen bir sorunu olmadığı, nöbet mahallinde cep telefonunda olaydan önce kız arkadaşı tarafından terk edildiğine dair mesaj bulunduğu bilgisi alınmıştır. İleride savcılık soruşturması tamamlandığında kamuoyu ve sizlere iletilir."

 

Nöbette şehit oldular

 

Bazı milletvekillerinin "profesyonel ordu" ile ilgili sorularına karşılık Yılmaz, konunun "profesyonel askerlik" olarak anlaşılmasının daha doğru olacağını kaydetti. TSK'nın profesyonel personelinin jandarma ve sahil güvenlik de dahil olmak üzere 223 bin 812, ayrıca 4 bin 806 yükümlü ile toplam asker personelinin 624 bin 618 olduğunu kaydetti.

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