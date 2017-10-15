Cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da aldığı evin taksitlerini ödemekte zorlanan 54 yaşındaki Sertok Özen, tartıştığı eşi 47 yaşındaki Hanife Özen ile kızı 23 yaşındaki Esra Özen\'i tüfekle öldürdü. Bacanağı Osman Göçer\'in de evine giden Özen, onu öldüremeyince kaçtı.

Olay, dün gece yarısı, Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi\'nde bulunan 1043 Sokak\'ta meydana geldi. Kısa süre önce şoför olarak çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından emekli olup, ayrılan Sertok Özen, krediyle ev satın aldı. Özen, 2 bin TL emekli maaşının 1500 TL\'siyle kredi taksidi ödemeye başladı.

Dün gündüz saatlerinde, Akseki\'ye giden Özen, gece yarısı evine döndü. Eve alkollü geldiği iddia edilen Özen, tartıştığı eşi Hanife Özen\'in başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen\'in ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardından Muratpaşa Mahallesi\'nde oturan bacanağı Göçer\'in evine giden Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu. Göçer\'in, ani bir hareketle namlunun yönünü yukarı doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Özen paniğe kapılıp, kaçarken Osman Göçer ve eşi Emine Göçer polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Özen\'in evine gitti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürülen anne ve kızının cansız bedeni, otopsinin ardından Serik İlçesi\'nde defnedilecek. Polis ekipleri, kaçan Sertok Özen\'i yakalamak için çalışma başlattı. Sertok Özen\'in oğlu 19 yaşındaki Şafak Özen\'in ise olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

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