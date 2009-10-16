Cinnet geçiren baba ailesini yok etti

Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde memur olan 34 yaşındaki Ahmet Türkaslan, getirdiği cinnet sonucu, 4 yaşındaki ikizlerini zehirleyerek, eşini boğarak öldürdü. Türkaslan, daha sonra kendisini evinin tavanına asarak yaşamına son verdi.



Kurtalan'da Milli Emlak Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve Kayseri nüfusuna kayıtlı Ahmet Türkaslan, getirdiği cinnet sonucu bir korkunç bir olaya imza attı. Kurtalan'ın Garzan Mahallesi'nde eşi ve ikizleriyle oturan ve bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp rapor alan Ahmet Türkaslan'ın ve ailesinden haber alamayan komşuları içeriden ağır kokular gelmesi ve kapının açılmaması üzerine polisi aradı.



Daireye giden polis, kapıyı kırıp girdiği içeride inanılmaz bir görüntü ile karşılaştı. İki çocuk bir odada, karı koca ise ayrı ayrı odalarda ölü olarak bulundu. Polis, ilk yaptığı incelemede Ahmet Türkaslan'ın eşi 32 yaşındaki eşi Handan Türkaslan'ı boğarak öldürdükten sonra 4 yaşındaki ikizleri Saadettin Mert ile Erdem Türkaslan'ı zehirleyerek öldürdüğünü belirledi. Eşi ve ikizlerini öldüren Türkaslan'ın daha sonra boğazına doladığı bir iple kendisini evin tavanına asarak intihar ettiğini tespit etti.



Kurtalan'da büyük üzüntü yaratan olayın ardından polis, olayla ilgili başlatığı soruşturmayı sürdürüyor. Cesetlerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi