Cinnet geçiren asker yakalandı



Seul'deki Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 yaşındaki askerin intihar etmeye çalıştığı kaydedildi. Askerin piyade tüfeği ile kendini göğsünden vurduğu, ancak hayatta olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Başçavuş rütbesindeki asker Cumartesi günü silah arkadaşlarına ateş açarak beş kişiyi öldürmüş, birçok kişiyi yaralamış ve yanında bir tüfek ve küçük bir bomba ile kaçmıştı. Askerin, Kuzey Kore sınırına 10 kilometre uzaklıkta ormanlık bir bölgedeki bir okul binasının yakınına saklanmasının ardından ordu bölgeyi abluka altına almış ve anne-babasının yardımıyla başçavuşu teslim olmaya ikna etmeye çalışmıştı.

Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, özel ilgi isteyen askerler listesinde bulunan şahsın, askerlik hayatına alışmakta zorluk çektiği bildiriliyor. Güney Kore'de askerlik zorunlu.

Olay Güney Kore'nin doğusundaki Gangwon bölgesinde konuşlandırılmış olan 22. piyade tümeninde meydana geldi. Aynı tümende 1984 yılında da benzeri bir olay olmuş, 15 silah arkadaşını vuran bir asker daha sonra kaçarak Kuzey Kore'ye firar etmişti.