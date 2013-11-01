'Cinnet' artık tescilli korkunç



Japonya’da yapılan bir deneyde, sinema tarihinin en korkunç filmlerini izleyen insanların kalp atışları ölçüldü. Deneklerin kalpleri en fazla Stanley Kubrick’in 1980 tarihli Cinnet filminde hızlandı.

Sinema tarihinin en korkunç sahnesi bilimsel yöntemlerle ölçüldü, kazanan Stanley Kubrick’in Cinnet (The Shining) filmi oldu. Oylamayla tarihin en korkunç filmlerini seçtiren Japon internet sitesi play.com, daha sonra deneklere bu filmleri tek tek izletti ve bu süreçte izleyenlerin kalp atışlarını takip etti. Araştırmacılar daha sonra alınan sonuçları kişinin normal kalp atış seviyeleriyle karşılaştırdı ve artma oranlarını saptadı.

Cinnet birinci geldi

Elde edilen sonuçlarda, 1980 yapımı Cinnet’in unutulmaz “Johnny geldi” sahnesi birinci çıktı. Ailesiyle beraber bir malikaneye yerleşen yazar Jack Torrance’ın gün be gün delirme hikayesini anlatan film, gerilim sinemasının en önemli eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Galip gelen sahne ise, Torrance’ın malikanenin delirtici etkisiyle aklını kaybedip eşini bıçakla kovaladığı bölüme ait. Bu sahnede ana karakterin eşi Wendy Torrance, deliren kocasından korunmak için kendini tuvalete kilitler. Bir anlık sessizlikten sonra ise delirmiş bir Jack Torrance elindeki bıçağıyla kafasını kapıdaki yarıktan sokar ve “Johnny geldi” der. Deneyde bu sahneyi izleyen insanların kalp atış hızı yüzde 28.21 artış gösterdi.



Dakikada 100 kez



Sıralamada ikinci gelen film ise, bir çocuğa şeytan çıkarma ayini uygulayan rahibin tecrübesini anlatan 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist) oldu. Üçüncü sırayı ise Wes Craven’ın 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu filmi aldı. Bu üç film, izleyicilerin kalp atışlarını ortalama yüzde 25.3 artırdı ve dakikada 100 atışa kadar çıkardı. Böylece deneye katılan seyircilerin kalbi, hafif bir fiziksel egzersiz yapmış etkisi yaşadı. Site yöneticisi Shingo Murakami “Bu üç filmin verdiği sonuçların ne kadar yakın olduğu şaşırtıcı. Yaptığımız deney bize bu filmlerin neden efsanevi statüsüne sahip olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Yılanlar ve örüğmcekler

Genel toplamda en korkunç film ise Elm Sokağı Kabusu oldu. Gençlerin rüyalarına girerek onları öldüren Freddy Krueger’ın hikayesini anlatan film, izleyicilerin kalp atışlarını sahne başına ortalama yüzde 26.8 oranında hızlandırdı. Deneyin sonunda izleyicilere onları en çok korkutan ögelerin ne olduğu soruldu. Örümcekler, yılanlar, hayaletler, ölüm ve canlı halde gömülme listenin başında yer aldı. Sitenin, deneyde gösterilecek filmleri seçmek için düzenlediği en korkunç film anketinin sonuçları ise şöyle: Cinnet (1980): Şeytan (1973): Elm Sokağı Kabusu (1984): Halka (2002): Alien (1979): Kuzuların Sessizliği (1990): Poltergeist (1982): Insidious (2010): Halloween (1978): Testere (2004)