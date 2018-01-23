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Spor

Çinlilerden Anderson Talisca için 30 milyon Euro

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - ANTALYASPOR maçında 2 gol atarak galibiyetin baş mimarı olan Anderson Talisca için transfer iddiaları bitmiyor

23 Ocak 2018 14:19

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - ANTALYASPOR maçında 2 gol atarak galibiyetin baş mimarı olan Anderson Talisca için transfer iddiaları bitmiyor.
Yaz transfer döneminde adı uzun süre Manchester United ile anılan Talisca için bu kez de Çin kulüplerinin devrede olduğu Portekiz basını tarafından sürekli yazılıyor. Bir kaç gündür Portekiz basınını meşgul eden haberlere göre bu transfer için Çin kulüpleri arasında en iddialı ekip Changchun Yatai. Changchun Yatai Kulübünün yöneticilerinin üç gündür Benfica ile pazarlık yaptığını iddia eden Portekiz basını 20 milyon Euro\'dan başlayan ilk teklifin dün akşam itibariyle 30 milyona kadar çıktığını belirtiyor. Talisca\'nın kendisine önerilen astronomik rakamdan çok memnun olduğu ve Talisca\'yı mutlaka satmak isteyen Benfica\'nın da kısa sürede bu transferi sonlandıracağı iddialar arasında.
Bu transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon Euro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca\'nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor.
Devre arası transfer döneminin bitimine 8 gün kala tüm dikkatini santrfor transferine veren Beşiktaş transfer komitesi ise Talisca\'yı bırakmayı düşünmüyor.Ancak belli bir rakamdan sonra Benfica\'nın satış hakkı olduğu için olası transferde pazarlık masasına oturarak hem iki yıl için ödediği 5 milyon Euro\'yu geri alma hem de ekstra pay alma şeklinde söz hakkı bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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