Çinliler Lezbiyen Kent'in peşinde

Efsaneye göre erkeklerden nefret eden varlık bir dul, 1820 yılında İsveç’in kuzey ormanlarında sadece lezbiyenlerin yaşadığı bir şehir kurdu.



‘Chako Paul City’ adı verilen bu şehre girmek isteyen erkekler, kapılardaki nöbetçiler tarafından öldüresiye dövülme riskini de göze almalıydı.



Uzun süredir bu efsane şehir hakkında fazla konuşan olmadı. Ancak bir süre önce Çin’deki bazı medya organları ‘25 bin lezbiyenin yaşadığı Chako Paul City’ hakkında haberler yayınlayınca, milyonlarca Çinli erkek efsane şehri görebilmek için İsveçli turizm operatörlerinin kapısını aşındırmaya başladı.



Çinli erkeklerin şehre ilgisi o kadar yoğun oldu ki sonunda İsveçli yetkililerden böyle bir şehrin asla varolmadığına dair resmi açıklama yapılmak zorunda kalındı.



İsveçli yetkililer 25 bin nüfuslu bir kentin, ülkenin kuzey bölgesinin en büyük şehirlerinden bir olacağını ve böyle büyük bir şehrin bu kadar uzun süre saklı kalamayacağını belirtiyor.