Çinliler idrardan beyin hücresi üretti

Çinli bilim adamları insan idrarından beyin hücresi üretmeyi başararak önemli bir bilimsel buluşa imza attı. İdrar santral sinir sisteminde bulunan gliyal hücreler ve nöronlar dönüşebiliyor.

Nature Methods dergisinde yer alan teknik, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların hücresel mekanizmasını incelemekte ve onları tedavi etmek için geliştirilen yeni ilaçların test edilmesinde kullanılacak.

Çin’in Duanqing Pei Bilimler Akademisi uzmanları geçen yıl insan idrarının deri benzeri hücreler içerdiğini keşfetmişti. Araştırmada 10, 25, 37 yaşlarında gönüllülerden örnekler alındı ve idrar örnekleri öncü sinir hücrelerine dönüştürüldü.

Ardından bu hücreler sinirsel etkiler oluşturacak olgun nöronlara dönüştürüldü. Son olarak yeniden programlanan nöronlar yeni doğmuş farelerin beyinlerine yerleştirildi. Bir ay sonra yapılan incelemede beyinde yaşadıkları görüldü. Ancak bu nöronların daha fazla dayanıp dayanamayacağı ya da mevcut sinirlerle bütünleşip işlevsel olup olmayacağı henüz bilinmiyor.