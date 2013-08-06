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Dünya

Çinliler çocuklarına kardeş yapabilecek; artık ikinciye ceza yok!

Yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Çin, tek çocuk politikasını yumuşatmaya hazırlanıyor. Çinliler yeni düzenlemeyle ikinci bir çocuk yapabilecekler

06 Ağustos 2013 16:45

 

Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip olan Çin’de 1971 yılından beri uygulanan “tek çocuk politikası”nda değişikliğe gidilebilir. Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu yöneticilerinden Mao Qun’an, Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, değişikliğin gündemlerinde olduğunu doğrulayarak “Komisyon, nüfus politikasını değiştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor” dedi.

Ülkede “yaşlanma krizi”nin kapıda olduğu ve işgücünde ciddi bir kayıp gözlemlendiği belirtiliyor. Yetkililer, Çin’de geçen yıl üç milyon kişilik işgücü kaybı yaşandığı ve bu duruma beklenenden erken gelindiğini aktarıyor. 1.344 milyarlık nüfusa sahip olan Çin’de her emekliye karşılık beş işçi bulunurken, bu sayının 2035 yılında ikiye düşmesi bekleniyor.

 

Zorla kürtaj skandalı ülkeyi sarsmıştı

 

Ülkede uygulanan tek çocuk politikası özellikle son yıllarda ciddi tartışmalara yol açmış, ikinci bir çocuk için ödenmesi gereken “sosyal tazminat ücretini” ödeyemeyen bir anne, doğumdan hemen önce kürtaja zorlanmış ve bu görüntüler olay yaratmıştı. Bununla beraber uygulanan politika, kırsal kesimde yaşayan çiftçilere uygulanan ayrıcalıklar, azınlıkların muaf tutulması ve zengin kesimin “ceza” ödeyerek çocuk sahibi olabilme imkânı gibi sebeplerle eleştiri alıyordu.

Öncelikli olarak ikinci çocuğa izin verilmesinin planlandığı değişikliğin önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Southern Metropolis Daily gazetesi tarafından yakın zamanda yapılan anket de, ülkedeki ailelerin yarısının ikinci bir çocuk için istekli olduğunu ortaya koydu.

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