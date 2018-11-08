Çinliler bankaya hücum etti

Erkan ÖZ, (DHA)- ÇİN’in güney batısında yer alan Siçuan eyaletinde vatandaşlar paralarını kurtarmak amacıyla Zigong isimli bankanın şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Devlete ait Da zhong adlı internet haber sitesinin Zigong bankasının hissedarlarının bankadan 40 milyar Yuan (yaklaşık 6 milyar dolar ) tutarında kredi çekip kaçtıklarını bildirmesi üzerine halk paniğe kapıldı.

Haber 20 dakika içersinde kaldırılmasına rağmen şubelere hücum eden mudiler paralarını çekmeye çalıştı. Olay üzerine Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, bankanın bir sorun yaşamadığını bildirdi. Polis, haberi internette yayan bir kişinin tutuklandığını açıklasa da panik sona ermedi.

2001 yılında 1,2 milyon nüfuslu Zigong şehrinde kurulan banka, 32 şubeye sahip. Daha önce Çin’in Şangay kentinde çalışan ve şu anda Tayvan’da akademik araştırmalar yürüten profesör Cao Ji konu hakkında şöyle konuştu:

\"Eğer vatandaşlar Zigong bankasına hücum etmişse, bu bize Çin’de yeni bir finansal krizin bu küçük yerel bankalardan başlayacağını gösterir.\"

Çin’in aşırı borç ve nakit akışı sorunları yaşayan finans sektörünün toplam büyüklüğü 35 trilyon dolardan fazla. Dünyanın bir yıllık üretimi ise 80 trilyon dolar civarında.