Çinliler bakırın iletkenliğini artıracak bir yöntem keşfetti

Özge Düzgün, (DHA)- Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü\'nden bir grup Çinli bilim insanı, Science Advances dergisinde, normal bakırı, altın ve gümüşle \"neredeyse aynı\" iletkenlikte bir maddeye nasıl dönüştürdüklerini açıklayan bir araştırma yayımladı.

Bilim insanlarının deneyleri sonucunda elde ettikleri metal aynı zamanda, sadece altın benzeri değerli metallerin yapabildiği gibi kömürden alkol üreten bir tepkimeye katalizör görevi görebiliyor.

Araştırmacılar bir parça bakırı ısıtılmış ve elektrik yüklü argon gazı ile tepkimeye soktu. Bu tepkime bakırın atomlarını daha kararlı ve daha yoğun bir hale getirerek altın gibi aşınma, oksidasyon ve yüksek sıcaklıklara dirençli hale getirdi.

Ucuz bakırdan elde edilen bu yeni malzeme elektronik eşya üretiminde çok daha maliyetli olan altın ve gümüş parçaların yerini alabilecek.